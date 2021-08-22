Уорд отреагировал на поражение Пакьяо в бою с Угасом

Американец намекнул, что филиппинцу пора вешать перчатки на гвоздь

Фото: skysports.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд на своей странице в Twitter прокомментировал поражение легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) в бою с обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).

Американец не стал говорить об этом прямо, но намекнул, что 42-летнему филиппинцу пора вешать перчатки на гвоздь.

«Судьи поступили правильно. Я рад за Угаса. Скромное происхождение. Семьянин. Великолепный боец. Теперь заплатите этому парню. Уважение Мэнни, большое уважение. Грустно смотреть, когда наши чемпионы не выглядят такими, какими мы привыкли видеть их в ринге. Мне грустно как фанату бокса, но это ожидаемо, если ты задерживаешься слишком долго. Я надеюсь, что Мэнни поступит так, как будет лучше для него и его семьи. Уважение».

Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.