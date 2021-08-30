Уорд: «Пакьяо пора посмотреть на себя в зеркало и признаться, что он уже не способен биться с лучшими»

Американец считает, что решение об отставке станет настоящим испытанием для филиппинской легенды

Мэнни Пакьяо / фото - boxingscene.com Экс-чемпион в двух весовых категориях и аналитик, американец Андре Уорд считает, что решение об отставке станет настоящим испытанием для филиппинской легенды Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО). Американца цитирует портал boxingnews24.com: «Я прошел через это, и я надеюсь, что и Мэнни пройдет. Конечно, учитывая его заслуги, ему тяжело будет на это решиться. Это труднейшее решение. На его счету более семидесяти боев, и он встречался с настоящими убийцами. Тяжело посмотреть на себя в зеркало и сказать: «От меня еще кое-что осталось, но уже недостаточно, чтобы бороться с лучшими. К тому же, мне нужно сохранить здоровье». Мэнни уже не 20 и даже не 30 лет. В 42 года вы уже попросту не способны проходить через спарринги три раза в неделю на протяжении десяти недель». Мэнни Пакьяо пообещал вернуться в ринг в январе.

Рене Тер Велде