«Думаю, я потерял литр крови». Бетербиев обвинил Брауна в умышленном нанесении травмы
Уорд: «Теперь вы увидите больше боксеров, пытающихся подраться с Бетербиевым»
Американца не впечатлила победа чемпиона WBC и IBF над Брауном
14:12
Андре Уорд / Фото - worldboxingnews.netЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд в Twitter заявил, что не был впечатлен от победы обладателя титулов по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе, россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 КО) над американцем Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).
«Сегодня Бетербиев выглядит очень уязвимым. Я не знаю, что это – его возраст или простои, но сегодня Бетербиев принял много ударов, от которых не мог уйти. Теперь вы увидите больше бойцов, пытающихся подраться с ним».
Напомним, россиянин нокаутировал своего оппонента в 9-м раунде.