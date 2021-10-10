Уорд восхитился трилогией Фьюри – Уайлдер: «Это современная классика»

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Бывший чемпион мира Андре Уорд в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал досрочную победу обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Во-первых, нужно снять перед ними шляпу за организацию второго боя, а затем и третьего. Они легко могли бы этого избежать, у них было много других вариантов, которые все равно принесли бы им десятки миллионов долларов. Но Уайлдер хотел исправить ошибки, а Фьюри – добраться до Энтони Джошуа. Я не считаю, что он избегал Уайлдера. Он просто думал: «В Саудовской Аравии я заработаю больше денег. Позвольте мне попытаться получить бой с Джошуа». Но затем, когда это не сработало, у Фьюри не было проблем с тем, чтобы встретиться с Уайлдером.

Они вышли и выступили так, так выступили. Это была не только смелость, но еще и мужество, упрямство, которое есть у всех великих бойцов, когда ты просто не желаешь сгибаться. Когда ты оказываешься в нокдауне и получаешь урон, как оба этих бойца, но продолжаешь подниматься и идти вперед – это современная классика».