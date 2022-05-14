Уорд: «Я не понимаю, зачем Альваресу бой с Головкиным, он должен вернуть долг Биволу»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что абсолютный чемпион мира второго среднего дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) должен отказаться от идеи третьего поединка с объединенным чемпионом мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO) и провести реванш с обладателем титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 KO).

Уорда цитирует ресурс boxingnews24.com:

Послушайте, Головкину 40 лет. Он получил много наказаний в боях, и поверьте, он не меньше пострадал в спаррингах. Головкин не сделал ничего, чтобы заслужить третий бой. К тому же Канело изначально говорил: «У нас нет причин драться». Головкин не очень хорошо выглядит уже несколько лет. Чем он может вызвать волнение у фанатов?

Так что я не понимаю смысла этого поединка, кроме того, как заработать парням немного денег. Все же я не понимаю, как эта победа отразиться на наследии Альвареса. Если Головкин победит, это будет, безусловно, большая победа для него, тем более в таком возрасте.

Канело все хвалят, говорят, что он величайший чемпион из Мексики всех времен. Думаю, он должен вернуть долг Биволу».