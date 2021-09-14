Уордли: «Джошуа много работает над выносливостью, он готовится к продолжительному бою с Усиком»

Талант хэвивейта ждет очень интересный поединок от Энтони и Александра





Фабио Уордли / Фото: Твиттер

Британский супертяжеловес Фабио Уордли в интервью Boxing Social, что бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) будет очень интересным.

«Жду отличный бой. Судя по тому, что я вижу, то будет очень интересный бой. Вы видите отличие с обеих сторон. Вы могли заметить, что на фотографиях и видео Усик выглядит намного крупнее, коренастее и сильнее. А затем, как я сказал, Джошуа на контрасте выглядит более подтянутым. Энтони много работает над выносливостью, он готовится к продолжительному поединку. Я думаю, что это будет очень интересное противостояние».

Напомним, что поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.