Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:00 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»

Британец считает украинца серьезным соперником для AJ
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 18:00
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Непобежденный британский супертяжеловес Фабио Уордли в интервью YouTube-каналу Boxing UK рассказал, что всегда считал Александра Усика (18-0, 13 KO) серьезным соперником для чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но в последнее время начал немного сомневаться в украинце.

«Джошуа против Усика - это огромный бой. Я был большим адвокатом Усика, когда он впервые перешел из первого тяжелого в супертяжелый вес. Я все время был его большим поклонником и всегда думал, что он доставит Джошуа проблем.

Я говорил, что его подвижность и темп, который он поддерживает в бою, создадут проблемы той версии Джошуа, ведь Энтони был слегка крупноватым, у него наблюдались проблемы с выносливостью. Вы видели, что в поздних раундах Джошуа не мог как следует поддерживать темп.

Но с тех пор они поменялись ролями. Выступления Усика в супертяжелом весе не были слишком классными. В связи с этим возникает вопрос, не оказался ли прыжок из первого тяжелого в супертяжелый вес слишком сложным для него, не страдает ли он из-за этой разницы?

Тем временем Джошуа изменил не только свою физическую форму, но и боксерский стиль, он стал чуть худее, намного легче на ногах, его удары стали быстрее. Он все начал делать лучше и подвижнее. Так что они поменялись ролями. Если все пойдет по плану, то я отдаю небольшое преимущество Джошуа».

Фабио Уордли поделился своими впечатлениями от работы с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фабио Уордли Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 16:01
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 14:41
4
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 14:19
1
«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа
«Лондон зовет в преисподнюю». Усик готовится к войне с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 12:01
1
Кэмпбелл: «Если Джошуа использует свои сильные стороны, то, думаю, победит Усика»
Кэмпбелл: «Если Джошуа использует свои сильные стороны, то, думаю, победит Усика»
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 20:21
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4

Новости: Бокс

Арум рассказал о психическом состоянии Фьюри
Арум рассказал о психическом состоянии Фьюри
Профессиональный бокс
6 августа 20:40
Брэдли рассказал, каким образом Спенсу следует боксировать с Пакьяо
Брэдли рассказал, каким образом Спенсу следует боксировать с Пакьяо
Профессиональный бокс
6 августа 19:00
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»
Профессиональный бокс
6 августа 18:00
В WBO санкционировали бой Херринга и Стивенсона
В WBO санкционировали бой Херринга и Стивенсона
Профессиональный бокс
6 августа 17:00
Ломаченко: «Украина – моя родина, не вижу смысла ехать куда-то»
Ломаченко: «Украина – моя родина, не вижу смысла ехать куда-то»
Профессиональный бокс
6 августа 16:24
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Профессиональный бокс
6 августа 16:01
Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»
Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»
Профессиональный бокс
6 августа 15:55
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Профессиональный бокс
6 августа 14:41
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Собрали бы несколько стадионов. Хирн рассказал, сколько людей хотело приобрести билеты на бой Джошуа – Усик
Профессиональный бокс
6 августа 14:19
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Все новости