Уордли: «Я всегда думал, что Усик доставит Джошуа проблем»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Непобежденный британский супертяжеловес Фабио Уордли в интервью YouTube-каналу Boxing UK рассказал, что всегда считал Александра Усика (18-0, 13 KO) серьезным соперником для чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но в последнее время начал немного сомневаться в украинце.

Я говорил, что его подвижность и темп, который он поддерживает в бою, создадут проблемы той версии Джошуа, ведь Энтони был слегка крупноватым, у него наблюдались проблемы с выносливостью. Вы видели, что в поздних раундах Джошуа не мог как следует поддерживать темп.

Но с тех пор они поменялись ролями. Выступления Усика в супертяжелом весе не были слишком классными. В связи с этим возникает вопрос, не оказался ли прыжок из первого тяжелого в супертяжелый вес слишком сложным для него, не страдает ли он из-за этой разницы?

Тем временем Джошуа изменил не только свою физическую форму, но и боксерский стиль, он стал чуть худее, намного легче на ногах, его удары стали быстрее. Он все начал делать лучше и подвижнее. Так что они поменялись ролями. Если все пойдет по плану, то я отдаю небольшое преимущество Джошуа».