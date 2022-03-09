Фьюри: «Единственная мотивация сейчас для меня – это деньги»
Уоррен: «Бой между Фьюри и Уайтом будут обслуживать нейтральные судьи»
Рефери на этом поединке точно не будут британцами
09 марта 10:30
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) будет обслуживать нейтральная бригада судей.
Слова Уоррена приводит ресурс boxingnews24.com:
«В этом бою будут нейтральные судьи. Это не проблема, это согласовано и это сделано. Эдди Хирн выкладывался по этому поводу, но мы не пиарщики в отличие от него. Это действительно сделано.
Я еще не знаю, кто будет обслуживать этот поединок, но судьи точно не будут британцами».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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