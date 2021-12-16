Уоррен: «Будет здорово, если Уайт и Джошуа отойдут в сторону»

Промоутер понимает, что такой сценарий маловероятен

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен признался, что хотел бы, чтобы Диллиан Уайт (28-2-0, 19 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отошли в сторону и дали возможность его подопечному Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александру Усику (19-0, 13 КО) провести объединительный поединок в супертяжелом весе.

Цитирует Уоррена ресурс boxing247.com:

«Если бы Диллиан и Энтони отошли в сторону, это было бы здорово, но сейчас очень сложная и запутанная ситуация. Сейчас мы в таком положении, что вероятно, придется ждать, когда победители реванша между Усиком и Джошуа, а также боя между Фьюри и Уайтом встретятся между собой. Если бой с Диллианом состоится, то Тайсон победит, и я надеюсь, что ошибаюсь, но мое мнение таково, что Усик победит Джошуа. Я хочу, чтобы Энтони победил, потому что в таком случае мы сможем организовать бой, который все ждут уже очень давно. Но сейчас идеальный вариант, это поединок между Фьюри и Усиком».

Эдди Хирн проведет переговоры о проведении боев Усик – Джошуа 2 и Фьюри – Уайт на Ближнем Востоке.