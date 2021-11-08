Тренер Уайта: «У Диллиана есть все необходимое, чтобы побить Фьюри»
Уоррен: «Если Фьюри посчитает, что ему не нужно боксировать с Уайтом, то откажется от боя»
Британский промоутер – о возможной защите титула «Цыганским королем»
09:53
Фьюри и Уайт / Фото - skysports.comИзвестный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно возможного боя между временным чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Уоррена talkSPORT.
«Я не думаю, что мы что-то узнаем по этому поводу, пока WBC не проведет свой конгресс, который состоится позже в этом месяце. Я не думаю, что решение относительно этого боя будет принято до тех пор. Если смотреть на ситуацию с точки зрения Тайсона, то здесь не может быть спешки. Как я уже неоднократно говорил, не имеет значение мнение посторонних людей. Фьюри будет делать то, что захочет. Если сделка будет правильной, то он ее примет. Если Тайсон посчитает, что ему не нужно этого делать, то откажется от боя. Он в том статусе, когда самостоятельно может принимать решения».
Накануне стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) 9 ноября должен утвердить поединок Фьюри – Уайт. Бой могут провести в марте на Millennium Stadium в Кардиффе.