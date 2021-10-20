Уоррен: «Если Фьюри захочет вернуться в ринг, то я думаю, что это произойдет весной»

Промоутер сообщил, когда его подопечный может провести следующий поединок

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, являющийся со-промоутером чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), сообщил, когда его подопечный может провести следующий поединок. При этом промоутер не уверен, что «Цыганский Король» еще захочет выступать.

Уоррена цитирует портал manchestereveningnews.co.uk:

«Если Тайсон захочет вернуться в ринг, потому что он тот человек, который принимает окончательное решение, я думаю, что это произойдет весной. Тайсон тренировался 20 месяцев, за исключение того времени, когда он переболел Covid. Потому что его возвращение постоянно откладывалось. Потом были проблемы со здоровьем новорожденной дочери. Так что это были действительно тяжелые времена для него. Теперь ему нужно дать время своему телу восстановиться, но Тайсон будет поддерживать форму, и держать свой вес в пределах нормы».

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) в лучшем бою года.