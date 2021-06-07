Уоррен: «Если Уайлдер не достанет одну из своих бомб, у него нет никаких шансов в бою с Фьюри»

Со-промоутер обладателя титула WBC в хэвивейте уверен в победе своего подопечного

Уайлдер сбивает с ног Фьюри / Фото: Top Rank Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен в интервью BT Sport высказался о предстоящем поединке его подопечного с экс-чемпионом хэвивейта Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO):

У Уайлдера новый тренер. Сможет ли Деонтей перебоксировать Тайсона? Нет. Может ли он сломить Фьюри своей мощью? Он прекрасный панчер, и он уронил Тайсона дважды в первом раунде, но «Цыганский король» встал и вернулся в поединок. После чего выиграл последние раунды. Может ли он сдержать мощь Тайсона? Нет. Тайсон нокаутировал его в последнем бою. Если Уайлдер не достанет одну из бомб, я не вижу у него никаких шансов победить Фьюри. Напомним, что «Цыганский король» своеобразно готовит челюсть к мощнейшим ударам Уайлдера.

Олег Шумейко-младший