Уоррен: «Это позор, что в 2021 году не удалось организовать бой Фьюри – Джошуа»

В связи с этим со-промоутер Тайсона недоволен и поражением Энтони от Усика

Фото: boxingscene.com

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен написал в блоге на портале boxingscene.com, что сожалеет о срыве поединка подопечного против Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который в сентябре проиграл титулы WBO/IBF/WBA Александру Усику (19-0, 13 KO):



Конечно, это позор, что в 2021 не удалось организовать бой Фьюри и Джошуа, несмотря на очевидное желание. К сожалению, после громкого поражения Энтони от Усика, три чемпионский пояса недоступны из-за пункта о реванше AJ и Александра.

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