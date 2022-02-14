Уоррен: «Фьюри дрался с Владимиром Кличко в его логове – не говорите, что Тайсон боится Усика»

Также промоутер упомянул и трилогию с Уайлдером

Co-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV ответил на слухи, что чемпион WBC боится драться за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Фьюри полетел в Германию в логово Владимира Кличко, прибыл в Америку и провел три поединка на территории Уайлдера. Сделайте мне одолжение, не говорите, что Тайсон боится Усика. Также Уоррен заявил, что у него есть информация, что первый бой Усика и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) оказался провалом.

Олег Шумейко-младший