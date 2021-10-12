Уоррен: «Фьюри окажется слишком большим для Усика»

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), заявил порталу talkSPORT, что его боксер победит обладателя поясов WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика (19-0, 13 KO).

Сейчас Усик – второй номер в супертяжелом дивизионе. Как и Тайсон, он обладает быстрыми руками, отличной работой ног и очень хорошим боксерским интеллектом, но разница будет крыться в габаритах. Я думаю, что Тайсон окажется слишком большим для него. У Фьюри более длинные руки, и, что самое главное, у него есть большое сердце. Тайсон не будет драться на отходах, он навяжет Усику бой».