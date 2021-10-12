Уоррен: «Если Джошуа захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик»
Уоррен: «Фьюри окажется слишком большим для Усика»
Промоутер считает, что «Цыганский король» победит украинца
14:50
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), заявил порталу talkSPORT, что его боксер победит обладателя поясов WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика (19-0, 13 KO).
«Если вы посмотрите на Тайсона и Усика, то они обладают похожими навыками. Они оба очень хорошие бойцы. Усик был великолепным, непобежденным крузером, он завоевал золото Олимпиады-2012 в Лондоне, поднялся в весе, и, безусловно, мы видели, что он сделал с Энтони Джошуа.
Сейчас Усик – второй номер в супертяжелом дивизионе. Как и Тайсон, он обладает быстрыми руками, отличной работой ног и очень хорошим боксерским интеллектом, но разница будет крыться в габаритах. Я думаю, что Тайсон окажется слишком большим для него. У Фьюри более длинные руки, и, что самое главное, у него есть большое сердце. Тайсон не будет драться на отходах, он навяжет Усику бой».
Победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт.
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