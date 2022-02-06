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Уоррен: «Хирн не имеет никакого к отношения к бою Фьюри – Уайт»

Промоутер предлагает оставить в покое своего коллегу
Бокс Профессиональный бокс
18:50
Уоррен: «Хирн не имеет никакого к отношения к бою Фьюри – Уайт»
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Фрэнк Уоррен предлагает оставить в покое своего коллегу Эдди Хирна, поскольку тот не является участником переговорного процесса по поединку между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) и оттого не владеет достоверной информацией.

Уоррена цитирует портал dailystar.co.uk:

«Я, кстати, не понимаю, почему журналисты продолжают спрашивать у Эдди Хирна детали боя, тогда как он вообще не имеет никакого к нему отношения. И до тех пор, пока Диллиан не скажет нам обратного, Matchroom не представляет Уайта для этого боя. Мы будем работать над заключением сделки с теми представителями Уайта, которых он сам выбрал, а это не Matchroom. Если Хирн хотел заниматься организацией поединка, тогда ему нужно было побеждать на торгах».

Фрэнк Уоррен рассказал о последних новостях по организации поединка между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Рене Тер Велде
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Теги

Фрэнк Уоррен Диллиан Уайт Эдди Хирн Тайсон Фьюри

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