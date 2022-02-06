Уоррен: «Мы объявим дату и арену боя Фьюри Уайт как только все детали будут окончательно согласованы»

Промоутер рассказал о последних новостях по организации поединка между британцами

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассказал о последних новостях по организации обязательной защиты подопечного против временного чемпиона Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).

Уоррена цитиурет портал dailystar.co.uk:

«На уходящей неделе была проделана фантастическая работа по бою Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Деньги положены на депозит, планы по грандиозному шоу финализируются. Мы объявим дату и арену как только все детали будут окончательно согласованы. Мы находимся в контакте с юристом Уайта и уверены, что вскоре он подпишет контракт на бой. А с чего ему отказываться драться за титул чемпиона мира WBC? Ему заплатят за это чертову кучу денег, а сам он получит возможность сразиться за престижный пояс против лучшего на планете».

Фрэнк Уоррен заявил, что Диллиан Уайт должен быть рад, что торги за право организации его поединка против Тайсона Фьюри выиграла сторона «Цыганского Короля».