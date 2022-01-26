Тренер Дюбуа: «У Джошуа есть все, чтобы победить Усика»
Уоррен назвал сроки возвращения Дюбуа на ринг
Британец уже определился с соперником
15:20
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (17-1-0, 16 KO), в интервью iFL TV назвал сроки возвращения своего подопечного на ринг.
«Да, сейчас мы думаем над тем, как устроить ему бой 19-го марта. Мы ждем, когда WBA наконец уже примут решение, хотя это больше похоже на долбежку головой об стену.
Одному Богу известно, сколько мы ждем, когда Даниэль выйдет на свою позицию. Он официальный претендент, согласно рейтингам, для Брайана».
Даниэль Дюбуа намерен завоевать титул чемпиона мира WBA Regular, который на данный момент принадлежит Тревору Брайану (21-0, 15 КО).