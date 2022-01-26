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Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
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Уоррен назвал сроки возвращения Дюбуа на ринг

Британец уже определился с соперником
Бокс Профессиональный бокс
15:20
Уоррен назвал сроки возвращения Дюбуа на ринг
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (17-1-0, 16 KO), в интервью iFL TV назвал сроки возвращения своего подопечного на ринг.

«Да, сейчас мы думаем над тем, как устроить ему бой 19-го марта. Мы ждем, когда WBA наконец уже примут решение, хотя это больше похоже на долбежку головой об стену.

Одному Богу известно, сколько мы ждем, когда Даниэль выйдет на свою позицию. Он официальный претендент, согласно рейтингам, для Брайана».

Даниэль Дюбуа намерен завоевать титул чемпиона мира WBA Regular, который на данный момент принадлежит Тревору Брайану (21-0, 15 КО).

Рене Тер Велде
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Фрэнк Уоррен Даниель Дюбуа

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