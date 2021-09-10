Уоррен: «Никто не сможет превратить Уайлдера в боксера, потому что он слишком стар»

Промоутер дал прогноз на третий бой «Цыганского Короля» и «Бронзового Бомбардировщика»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com Фрэнк Уоррен, со-промоутер британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), дал прогноз на третий поединок между «Цыганском Королем» и американским панчером Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). Промоутер убежден, что у «Бронзового Бомбардировщика» нет шансов в поединке с Фьюри. Уоррена цитирует ресурс talksport.com: «Вы не сможете изменить Уайлдера. Никто не сможет превратить его в боксера, потому что он слишком стар для этого. Мы знаем, что Деонтей опасен, потому что владеет пушечным одиночным ударом и это делает их противостояние интригующим. Для Деонтея единственный способ победить, это нокаутировать Тайсона, но Уайлдер не сможет перебить Фьюри. Я думаю, что Деонтей с первого раунда будет искать возможность закончить бой нокаутом, потому что не имеет другого оружия для победы, но это сыграет на руку Тайсону. Подобная ситуация была в последнем их бою. Фьюри будет идти вперед, и выбрасывать свои удары. К тому же у Тайсона хороший подбородок. Так что если удары Уайлдера будут достигать цели, то я все равно склоняюсь в сторону Фьюри». Тайсон Фьюри поделился мнением относительно боксерских поединков звездных блогеров.

Рене Тер Велде