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Уоррен: «Никто не сможет превратить Уайлдера в боксера, потому что он слишком стар»

Промоутер дал прогноз на третий бой «Цыганского Короля» и «Бронзового Бомбардировщика»
Бокс Профессиональный бокс
09:35
Уоррен: «Никто не сможет превратить Уайлдера в боксера, потому что он слишком стар»
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), дал прогноз на третий поединок между «Цыганском Королем» и американским панчером Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). Промоутер убежден, что у «Бронзового Бомбардировщика» нет шансов в поединке с Фьюри.

Уоррена цитирует ресурс talksport.com:

«Вы не сможете изменить Уайлдера. Никто не сможет превратить его в боксера, потому что он слишком стар для этого. Мы знаем, что Деонтей опасен, потому что владеет пушечным одиночным ударом и это делает их противостояние интригующим.

Для Деонтея единственный способ победить, это нокаутировать Тайсона, но Уайлдер не сможет перебить Фьюри. Я думаю, что Деонтей с первого раунда будет искать возможность закончить бой нокаутом, потому что не имеет другого оружия для победы, но это сыграет на руку Тайсону. Подобная ситуация была в последнем их бою.

Фьюри будет идти вперед, и выбрасывать свои удары. К тому же у Тайсона хороший подбородок. Так что если удары Уайлдера будут достигать цели, то я все равно склоняюсь в сторону Фьюри».

Тайсон Фьюри поделился мнением относительно боксерских поединков звездных блогеров.

Рене Тер Велде
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Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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