Уоррен объяснил, почему выступает против реванша Фьюри с Уайтом

Со-промоутер «Цыганского Короля» не хочет включать данный пункт в контракт по бою с британцем

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью iFL TV признался, что не хочет вносить в контракт по бою с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) пункт о реванше, поскольку это может помешать организации поединка за абсолютное чемпионство.

«Что ж, во-первых, я думаю, что Тайсон победит в этом бою. Во-вторых, в боксе может случиться всякое, Если в контракте будет прописан пункт реванша, и в то же самое время Джошуа снова подерется с Усиком, это значит, что у нас не получится организовать бой, который все хотят увидеть. Так что лично мне не хочется, чтобы Тайсон делал это. Я лишь хочу увидеть, как Тайсон выйдет в ринг, выиграет бой с Уайтом, а затем подерется за все четыре пояса. Вот чего мне хочется. И при этом Эдди Хирн говорит, что мы делаем плохую работу для нашего клиента. Хотя мы сделали для него все как следует. Он – номер один в супертяжелом весе. Мы проделали очень и очень хорошую работу для него. Он неоспоримый первый номер хевивейта. Даже не знаю, откуда Хирн это взял. Временами мы с ним смотрим на вещи абсолютно по-разному».

Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри может отказаться от поединка с Диллианом Уайтом.