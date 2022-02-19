Уоррен: «Остается только надеяться, что Хан и Брук в хорошей форме»

Промоутер – о предстоящем поединке

Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images

19-го февраля в Манчестере состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Амира Хана (34-5, 21 КО) и другого бывшего чемпиона мира Келла Брука (39-3, 27 КО).

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями от поединка, заявив, что будет болеть за Хана. Слова промоутера приводит издание Daily Star.

«Хан против Брука – не тот бой, который мы могли бы увидеть восемь лет назад. Я его обязательно посмотрю его, я фанат бокса. Думаю, если кто-то говорит, что ему не интересен этот поединок, то он не говорит правду. Остается только надеяться, что они оба в хорошей форме. Кто меньше всего регрессировал, тот и победит. Если Хан еще может держать удар, а его ноги такие же, как и были несколько лет назад, то он победит. У Брука было очень тяжелое поражение, он всегда будет помнить о травме глазницы. Я бы отдал свое предпочтение Хану, но все может быть. Я продвигал обоих боксеров в начале их карьеры, тогда они были очень талантливыми».

Напомним, Амир Хан уверен, что в бою не оставит Бруку никаких шансов на победу.

Результаты взвешивания Хан – Брук.

Следите за поединком Хан – Брук в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 19-го февраля, в 23:00.