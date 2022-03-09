Уоррен предлагает Джойса в качестве соперника для Джошуа

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен предлагает в качестве соперника бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) для промежуточного поединка перед реваншем с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) своего подопечного Джо Джойса (13-0, 12 КО).

Уоррена цитирует ресурс boxingnews24.com:

Это фантастический бой. Как это работает? Нам просто нужно встретиться и заключить контракт. Мы бы договорились. Мне нравится эта идея. Мы бы распродали Wembley.

То, что происходит в стране Усика, это ужасно. На самом деле у Александра сейчас более жесткий бой. Я уверен, что будут и другие сражения, но сейчас он занимается тем, чем должен».