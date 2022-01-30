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Уоррен предложил Джошуа двух соперников вместо Усика

Промоутер готов помочь британцу с организацией восстановительного поединка
Бокс Профессиональный бокс
19:55
Уоррен предложил Джошуа двух соперников вместо Усика
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), готов помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с организацией восстановительного поединка, если AJ опасается проводить незамедлительный реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Уоррена цитирует портал mirror.co.uk:

«Если он хочет провести промежуточный бой, пусть подерется с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа. Это очень хорошие поединки.

Я так и думал, что переговоры сорвутся. Джошуа слишком завысил собственную цену из-за своих требований. Для Тайсона это стало последней каплей. Я думаю, что ему некуда деваться. Что еще ему делать? У Джошуа есть бой с Усиком, и если он на него не согласится, то Александр пойдет дальше. Я не знаю, что будет делать Джошуа. Титулы удерживают Усик и Тайсон. Больше их нет ни у кого».

Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.

Рене Тер Велде
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Теги

Фрэнк Уоррен Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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