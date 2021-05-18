Уоррен рассказал, какой суммой команда Фьюри планирует откупиться от Уайлдера, чтобы провести поединок с Джошуа

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото: Mikey Williams/Top Rank

Со-промоутер чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен надеется, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) согласится на компенсацию в размере до 20 миллионов долларов, чтобы «Цыганский король» смог подраться с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за звание абсолютного чемпиона мира.



Слова Уоррена приводит dailymail.co.uk:

Пока мы не достигнем договоренности с командой Уайлдера, я не могу сказать, что бой с Джошуа однозначно состоится. Но мы усердно работаем над этим. Мы разговаривали прошлой ночью. Если нам не удастся договориться, то тогда Тайсон перейдет к поединку с Уайлдером. Есть только два варианта. Арбитр говорит, что у Тайсона есть контрактные обязательства, которые он должен выполнить.

Я ожидаю, что здравый смысл восторжествует, и мы попытаемся устроить бой между Джошуа и Фьюри. Все хотят увидеть этот поединок. Мы сделаем все возможное, чтобы его организовать. Я надеюсь, что Деонтей возьмет отступные в размере меньше 20 миллионов долларов.