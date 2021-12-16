Уоррен: «Сейчас мы не можем начать переговоры по бою Фьюри – Уайт»

Главной задачей для команд боксеров, является определиться с разделением гонорара

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), высказался касательно организации поединка между его подопечным и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Уоррена цитиурет портал boxing247.com:

«На данном этапе нам нужно определиться с разделением гонорара. Если Уайт и Джошуа не отойдут в сторону, то нам придется начать диалог по организации поединка с Диллианом. В настоящий момент мы не можем начать переговоры, так как не знаем, какой процент от общего гонорара получит претендент. Как только этот нюанс будет утрясен, мы сможем перейти к другим мелочам».

Фрэнк Уоррен прокомментировал желание Диллиана Уайта получить 40% от гарантированного гонорара за поединок с Тайсоном Фьюри.