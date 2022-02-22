Уоррен: «Скоро сделаем официальный анонс боя Фьюри – Уайт»

Фото: Boxing Scene

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) подтвердил информацию, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) подписал контракт на бой с «Цыганским королем». Слова Уоррена приводит talksport.com:

Если говорить о Диллиане Уайте, то с какой стати ему не подписывать контракт? Это деньги, которые изменят его жизнь. Огромный гонорар. Тот факт, что мы выиграли промоутерские торги и обошли его промоутера, – это хорошая новость для него. В противном случае Уайт бы заработал на два миллиона долларов меньше.

У него есть отличная возможность не только заработать гонорар, но и получить бонус в размере 4 миллиона долларов, если он победит в этом бою. Мы выясним несколько моментов, а затем сделаем официальный анонс».