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Уоррен: «Скоро сделаем официальный анонс боя Фьюри – Уайт»

Диллиан впервые в карьере будет драться за пояс чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
14:01
Уоррен: «Скоро сделаем официальный анонс боя Фьюри – Уайт»
Фото: Boxing Scene

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) подтвердил информацию, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) подписал контракт на бой с «Цыганским королем». Слова Уоррена приводит talksport.com:

«Контракты подписаны. Все еще есть несколько нюансов, с которыми нам нужно разобраться в данный момент, прежде чем мы сделаем официальный анонс. Но я верю, что все будет хорошо, и мы пойдем дальше.

Если говорить о Диллиане Уайте, то с какой стати ему не подписывать контракт? Это деньги, которые изменят его жизнь. Огромный гонорар. Тот факт, что мы выиграли промоутерские торги и обошли его промоутера, – это хорошая новость для него. В противном случае Уайт бы заработал на два миллиона долларов меньше.

У него есть отличная возможность не только заработать гонорар, но и получить бонус в размере 4 миллиона долларов, если он победит в этом бою. Мы выясним несколько моментов, а затем сделаем официальный анонс».


Уайт впервые в карьере будет драться за пояс чемпиона мира. Планируется, что их бой состоится 23 апреля на лондонском «Уэмбли».

Таким образом, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри точно не произойдет в первой половине 2022 года.

Сергей Остапенко
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Фрэнк Уоррен

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