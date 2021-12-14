Уоррен: «Уайт не устанавливает здесь свои правила, это делает чемпион»
Уоррен: «Следующим соперником Фьюри будет Уайт, а летом 2022 года – бой против Усика или Джошуа»
Британский промоутер – о далнейшей оппозиции «Цыганского короля»
14 декабря 07:27
Фрэнк Уоррен / Фото - boxingnewsonline.netИзвестный британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о дальнейших планах своего подопечного, чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Уорррена Daily Star.
«Тайсону Фьюри было приказано вступить в переговоры с Диллианом Уайтом о защите титула WBC в супертяжелом весе. И это именно то, что мы делаем сейчас – обсуждаем, что может быть идеальным возвращением на родину для цыганского короля. Тайсон не боится брать на себя какие-либо обязанности претендентов, поэтому, как только решение было принято WBC, мы были готовы к этому».
«Фьюри уже дважды победил самого опасного панчера в дивизионе – три раза, если учесть первый бой, в котором у него отняли победу – так почему кто-то может представлять для него угрозу? Уайт получит свой шанс, когда мы достигнем договоренности о сделке, и он сможет увидеть, что такое бокс в супертяжелом весе элитного уровня. Хотел бы увидеть этот поединок в феврале или марте в Великобритании».
«Прошло почти четыре года с тех пор, как Тайсон сражался на этих берегах после того, как он ушел и завоевал Америку. Решение о будущем будет зависеть от ряда факторов. Похоже, следующим соперником Фьюри будет Уайт, а затем мы перейдем к поединку летом против Александра Усика или Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Это захватывающие времена для супертяжелого дивизиона».
Напомним, Фьюри хочет, чтобы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком и дал украинцу с ним подраться.