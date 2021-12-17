Уоррен: «Я не думаю, что мы должны прописать реванш в контракте на бой между Фьюри и Уайтом»
Уоррен: «Тайсон бы сделал с Усиком то, что не смог сделать Джошуа»
Британский промоутер – о возможном поединке «Цыганского короля» с украинцем
14:32
Фрэнк Уоррен / Фото - boxingsceneСо-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), Фрэнк Уоррен, в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions c уверенностью заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) не сможет выиграть в возможном поединке с британцем.
«Я знаю, что в вечер боя Тайсон будет намного больше физически. Усик - отличный боец, но, естественно, Фьюри тоже великолепный боксер. У них похожие стили, но я думаю, что габариты Тайсона станут решающим фактором в этом поединке. Я в этом не сомневаюсь. Фьюри сделал бы то, что не смог сделать Энтони Джошуа. Он бы не пятился от Усика».
«Тайсон – не глупый парень. Он разбирается в боксе лучше, чем мы с вами. Ему нужно применить свои физические атрибуты против соперника. У Фьюри очень крепкий подбородок, отличная защита, замечательный джеб, у него больший размах рук, нежели у Усика. Тайсон крупнее, он более мощный панчер, чем Усик. Фьюри использует все свои превосходства и не будет от него отступать. Он займет центр ринга и заставит Усика пятиться».
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф высказался относительно организации поединка между Фьюри и Диллианом Уайтом.
Комментарии 2