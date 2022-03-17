Нельсон: «Бой с Джойсом не принесет выгоды Джошуа»
Уоррен: «У меня нет сомнений, что Джойс нокаутирует Джошуа»
Британский промоутер поделился мнением относительно возможного поединка между соотечественниками
17 марта 09:30
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, промоутер Джо Джойса (13-0, 12 КО), поделился своим мнением относительно возможного поединка между его подопечным и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Слова Уоррена приводит ресурс boxingnews24.com:
«Джо хочет этого поединка, а почему бы и нет? Для него это отличная возможность. Если Джошуа хочет встретиться с ним, так нужно сесть за стол переговоров и принять решение. Перед последним боем Энтони, он привлекал к себе больше внимания, но сейчас его акции упали.
У Джойса хороший джеб, поэтому у меня нет сомнений, что он измотает Джошуа, а после этого нокаутирует. За последние несколько лет у Энтони были выступления, в которых он выглядел немного выше среднего».
Энтони Джошуа и Джо Джойс устроили словесную перепалку в Twitter.
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