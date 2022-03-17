Уоррен: «У меня нет сомнений, что Джойс нокаутирует Джошуа»

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, промоутер Джо Джойса (13-0, 12 КО), поделился своим мнением относительно возможного поединка между его подопечным и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Слова Уоррена приводит ресурс boxingnews24.com:

У Джойса хороший джеб, поэтому у меня нет сомнений, что он измотает Джошуа, а после этого нокаутирует. За последние несколько лет у Энтони были выступления, в которых он выглядел немного выше среднего».