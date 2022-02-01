Уоррен: «У Усика невероятный тренер, а угол Энтони показал себя в последнем бою не лучшим образом»

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Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social высказался о ситуации с тренером Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Посмотрим, поменяет ли Энтони тренера, и как это повлияет. Но, будем честны, ему нужно изменить много вещей. Я не думаю, что он занимался тем, что стоит делать парню побольше.