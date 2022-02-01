Промоутер Фьюри: «Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике»
Уоррен: «У Усика невероятный тренер, а угол Энтони показал себя в последнем бою не лучшим образом»
Но промоутер не уверен, что одна лишь смена наставника поможет Джошуа
01 февраля 18:14
Фото: Matchroom
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social высказался о ситуации с тренером Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Я отдаю предпочтение Усику. Еще и эта ситуация с тренером Джошуа. Угол Энтони точно показал себя не лучшим образом в последнем поединке. Ему говорили, что он побеждает. Может они смотрели другой бой? А у украинца с этим полный порядок. Он сам хорош, и со штабом все здорово – невероятный тренер, старый-добрый Анатолий Ломаченко чертовски хорош.
Посмотрим, поменяет ли Энтони тренера, и как это повлияет. Но, будем честны, ему нужно изменить много вещей. Я не думаю, что он занимался тем, что стоит делать парню побольше.
Напомним, что Усик провел первую тренировку накануне дебюта в профессиональном футболе.