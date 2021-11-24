«Тайсон думает, что я идиот». Отец Фьюри выступил против боя сына с Уайтом
Уоррен: «Уайт не устанавливает здесь свои правила, это делает чемпион»
Промоутер прокомментировал желание британца получить 40% от гонорара за бой с «Цыганским Королем»
24 ноября 07:40
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), прокомментировал желание Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) получить 40% от гарантированного гонорара за поединок с его подопечным.
Уоррена цитирует talksport.com:
«Тайсон ясно дал понять, что хочет драться в начале февраля или начале марта. Это то, к чему мы стремимся. Фьюри хочет оставаться активным. У него был всего один бой за 22 месяца. Тайсон должен принять решение относительно будущего соперника самостоятельно. Нам не помешает иск стороны Уайт в арбитражный суд. Тайсон – чемпион мира, а не Диллиан. Уайт не устанавливает здесь свои правила, это делает чемпион.
Если все участники переговоров включат свою голову, то это бой, который реально организовать. Команда Диллиана говорила о разделении гонорара 55/45 или 60/40, могу сказать с уверенность, этого не произойдет. К тому же он был нокаутирован два боя назад. Если учитывать его последний гонорар, он заслуживает 80/20. Если Уайт выиграет арбитраж, то по концовке может получить даже меньше».
Джон Фьюри выступает против поединка Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом.
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