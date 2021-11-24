Уоррен: «Уайт не устанавливает здесь свои правила, это делает чемпион»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), прокомментировал желание Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) получить 40% от гарантированного гонорара за поединок с его подопечным.

Уоррена цитирует talksport.com:

Если все участники переговоров включат свою голову, то это бой, который реально организовать. Команда Диллиана говорила о разделении гонорара 55/45 или 60/40, могу сказать с уверенность, этого не произойдет. К тому же он был нокаутирован два боя назад. Если учитывать его последний гонорар, он заслуживает 80/20. Если Уайт выиграет арбитраж, то по концовке может получить даже меньше».