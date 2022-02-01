Уоррен: «Усик дважды почти нокаутировал Джошуа»

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Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social вспомнил о первом поединке Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Но украинец переиграл его не дистанции и дважды был близок к тому, чтобы нокаутировать AJ. В интервью после поединка Александр сказал, что установкой тренера было только боксировать.