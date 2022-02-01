«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Уоррен: «Усик дважды почти нокаутировал Джошуа»
Глава Queensberry Promotions вспомнил первый поединок супертяжей
01 февраля 14:16
Фото: Getty Images
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social вспомнил о первом поединке Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Еще до первого поединка я говорил, что могут поднять руку Усика, ведь он может перебоксировать Джошуа. Я был только удивлен тем, насколько легко у него это вышло. Я ожидал, что ему придется сокращать дистанцию из-за джеба Энтони, который должен был быть его преимуществом. Как более крупного и сильного бойца.
Но украинец переиграл его не дистанции и дважды был близок к тому, чтобы нокаутировать AJ. В интервью после поединка Александр сказал, что установкой тренера было только боксировать.
Напомним, что реванш украинца и британца ожидается в первом месяце лета.