Уоррен утверждает, что в случае победы Усика над Джошуа, бойцы не смогут провести немедленный реванш

Победитель противостояния обязан будет встретиться с Джойсом

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявляет, что в случае победы украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою с его соотечественником, чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), соперники не смогут провести немедленный матч-реванш, который прописан в их контракте.

По словам промоутера, Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) является официальным претендентом на чемпионский титул WBO, и победитель обязан будет встретиться с его подопечным.

Уоррена цитирует mirror.co.uk:

«Если Усик действительно выиграет, то это станет препятствием для многих событий. К примеру, это сделает невозможным поединок между Фьюри и Джошуа. Потому что первой защитой для Александра станет бой против Джо Джойса. Именно Джо Джойс является обязательным претендентом по версии WBO. У Усика и Джошуа не будет возможности провести немедленный матч-реванш или ему придется отказаться от титула WBO. В таком случае Джойс подерется за вакантный пояс».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.