Уоррен: «Верю в победу Сондерса над Канело больше, чем его собственный промоутер»

Менеджер раскритиковал Эдди Хирна

Фрэнк Уоррен / фото - boxingnewsonline.net

Британский функционер Фрэнк Уоррен, рассуждая о предстоящем объединительном поединке во втором среднем весе (до 76.2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (55-1-2, 37 KO) и соотечественником Билли Джо Сондерсом (30-0-0, 14 KO), в интервью изданию The Daily Star не отказал себе в удовольствии покритиковать его промоутера и коллегу по цеху Эдди Хирна.

«Если кто-то и может побить Канело, то это Билли Джо Сондерс. Все выглядит так, будто я верю в победу Сондерса больше, чем его собственный промоутер. Потому что Эдди Хирн заявил, что уже ведет переговоры о поединке за абсолютное чемпионство с командой Калеба Планта. Честно, мне не хотелось бы слышать подобные заявления от своего промоутера. И я знаю, о чем говорю, поскольку проработал с Билли большую часть его карьеры. Сондерс в похожий день побьет Канело, но сейчас вопрос заключается в том, а хватит ли ему сил удерживать его на дистанции все двенадцать раундов?».

Фрэнк Уоррен рассказал о ходе переговоров Джойса с командой Усика.