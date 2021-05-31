Уоррен возразил отцу Фьюри: «Будь Тайсон с поясом или без, он обязан драться с Уайлдером»
Co-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен прокомментировал недавние слова отца своего подопечного, Джона Фьюри, который требовал отказаться от титула в пользу Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) ради возможности более прибыльного поединка с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Легко сказать «бросить ремень в помойное ведро». Это не имеет никакого отношения к решению суда. Суд постановил: Тайсон обязан подраться с Уайлдером еще раз, и неважно, будет ли пояс на кону или нет.
Что же касается комментариев о срыве боя с Джошуа, то все вопросы к Top Rank, которые и заключили контракт с промоутерами Уайлдера, поскольку бой пройдет на территории США.
Да, все получилось довольно сумбурно. Хирн начал нарушать соглашение, и мы также повели себя не лучшим образом. Конечно, было бы лучше, если бы все молчали до подписания контрактов.
Уайлдер намерен взять уверенный реванш, попутно изуродовав Фьюри.
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