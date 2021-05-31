Уоррен возразил отцу Фьюри: «Будь Тайсон с поясом или без, он обязан драться с Уайлдером»

Уайлдер и Фьюри / Фото: REX FEATURES

Co-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен прокомментировал недавние слова отца своего подопечного, Джона Фьюри, который требовал отказаться от титула в пользу Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) ради возможности более прибыльного поединка с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Что же касается комментариев о срыве боя с Джошуа, то все вопросы к Top Rank, которые и заключили контракт с промоутерами Уайлдера, поскольку бой пройдет на территории США.

Да, все получилось довольно сумбурно. Хирн начал нарушать соглашение, и мы также повели себя не лучшим образом. Конечно, было бы лучше, если бы все молчали до подписания контрактов.