Уоррен: «Я лишь хочу, чтобы Фьюри сразился за все пояса супертяжелого веса»

Глава Queensberry Promotions объяснил, почему не хочет реванша в контракте на бой с Уайтом

Фото: Sky Sports

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал в интервью iFL TV, почему он не хочет включать реванш в потенциальный контракт на поединок с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):



Допустим, у нас будет прописан реванш. А в то же время Джошуа и Усик проведут свой бой. И мы не сможем организовать большой бой, который хотим организовать, ведь будем связаны ответным поединком. Я хочу лишь того, чтобы Фьюри победил Уайта, и пошел сражаться за все пояса.

Также Уоррен заявил, что в следующем бое «Цыганский король» не будет защищать свой титул.