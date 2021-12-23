Промоутер Фьюри: «Тайсон не будет защищать пояс WBC»
Уоррен: «Я лишь хочу, чтобы Фьюри сразился за все пояса супертяжелого веса»
Глава Queensberry Promotions объяснил, почему не хочет реванша в контракте на бой с Уайтом
20:41
Фото: Sky Sports
Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал в интервью iFL TV, почему он не хочет включать реванш в потенциальный контракт на поединок с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
Допустим, у нас будет прописан реванш. А в то же время Джошуа и Усик проведут свой бой. И мы не сможем организовать большой бой, который хотим организовать, ведь будем связаны ответным поединком. Я хочу лишь того, чтобы Фьюри победил Уайта, и пошел сражаться за все пояса.
Также Уоррен заявил, что в следующем бое «Цыганский король» не будет защищать свой титул.