Уоррен: «Джошуа никогда не перебоксирует Усика»
Уоррен: «Я не думаю, что Джошуа способен победить Усика, а Фьюри снова побьет Уайлдера»
Промоутер «Цыганского короля» – о реваншах в супертяжелом дивизионе
08:43
Фрэнк Уоррен / Фото - dailymail.co.ukПромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), Фрэнк Уоррен, с уверенностью заявил, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не сможет победить в реванше новоиспеченного обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).
Цитирует Уоррена boxing247.com.
«Я ожидаю, что Тайсон снова побьет Уайлдера, но, как я уже говорил, Деонтей – большой и опасный парень. Мы уже не раз это видели. Если Фьюри пройдет его, то будет принимать важное решение. Если Тайсон захочет драться с Усиком, то так и будет. Если нет, то нет. Но я не могу представить, что компания Matchroom, которая ведет дела Джошуа, даст на это добро. Они уцепились за супертяжелый вес кончиками пальцев. Они попытаются вернуть титулы. Удастся ли им это? Я сомневаюсь, так как не думаю, что Джошуа способен победить Усика. Александр – смелый и жесткий парень. Он вышел на 65-тысячный стадион, где его поддерживали, возможно, 500 человек. Он отправился в логово льва. И он не просто отправился туда, но еще и захватил это логово льва».
Напомним, Усик и Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.