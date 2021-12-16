Британский супертяжеловес: «Усик – Фьюри – лучший бой в хэвивейте со времен Али и Фрейзера»
Уоррен: «Я не думаю, что мы должны прописать реванш в контракте на бой между Фьюри и Уайтом»
Промоутер не сомневается в силах «Цыганского Короля»
10:25
Фрэнк Уоррен / фото - boxingnewsonline.net
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассказал, когда и где может пройти поединок его подопечного и обязательного претендента Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
Слова Уоррена приводит портал boxing247.com:
«Ели этот бой состоится, то он пройдет точно не в феврале. Это будет где-то в середине марта. Надо быть реалистами. Нет сомнений, что поединок между Фьюри и Уайтом должен пройти на стадионе. Но если провести его на стадионе, у которого нет крыши, то бой состоится еще поздней. Единственный крытый стадион, это Cardiff. Поэтому Cardiff является фаворитом.
Мы просто сделаем свое дело. Я не думаю, что мы должны прописать реванш».
Фрэнк Уоррен высказался касательно организации поединка между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.