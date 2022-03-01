Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля
Уоррен: «Я не хочу, чтобы бой Фьюри – Уайт судили британские судьи»
Промоутер объяснил свою позицию
09:10
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен не хочет, чтобы судьи из Великобритании обслуживали титульный поединок его подопечного Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
Уоррена цитирует портал boxingscene.com:
«Это нужно остановить. То, что произошло было ужасным в отношении Джека [Каттералла] и убивает доверие к боксу. Если бы они были футбольными рефери, то лишились бы своих должностей, но что произошло в данном конкретном случае – эти судьи продолжат работать на следующем шоу.
Я не хочу, чтобы бой Фьюри – Уайт судили британские судьи. Хочу обратиться к нашему контролирующему органу: хватит подсуживать нашим парням и сделайте хоть что-то на благо нашего спорта, а также увольте этих некомпетентных судей».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.