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Уоррен: «Я не хочу, чтобы бой Фьюри – Уайт судили британские судьи»

Промоутер объяснил свою позицию
Бокс Профессиональный бокс
09:10
Уоррен: «Я не хочу, чтобы бой Фьюри – Уайт судили британские судьи»
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен не хочет, чтобы судьи из Великобритании обслуживали титульный поединок его подопечного Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).

Уоррена цитирует портал boxingscene.com:

«Это нужно остановить. То, что произошло было ужасным в отношении Джека [Каттералла] и убивает доверие к боксу. Если бы они были футбольными рефери, то лишились бы своих должностей, но что произошло в данном конкретном случае – эти судьи продолжат работать на следующем шоу.

Я не хочу, чтобы бой Фьюри – Уайт судили британские судьи. Хочу обратиться к нашему контролирующему органу: хватит подсуживать нашим парням и сделайте хоть что-то на благо нашего спорта, а также увольте этих некомпетентных судей».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Фрэнк Уоррен

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