Уоррен оценил шансы Усика в бою с Джошуа
Уоррен: «Я считаю, что Усик перебоксирует Джошуа»
Известный промоутер спрогнозировал возможный результат мегафайта в Лондоне
07:57
Фрэнк Уоррен / Фото - theathletic.comБританский промоутер Фрэнк Уоррен с уверенностью заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) должен нокаутировать украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), чтобы выйти из этого противостояния победителем.
Цитирует Уоррена mirror.co.uk.
«В боксе есть старая поговорка: «Хороший большой боец, всегда победит хорошего маленького бойца». Энтони просто должен выйти и нокаутировать Усика. Если Джошуа будет боксировать, как это делал во втором бою с Энди Руисом, то проиграет, потому что Усик очень хороший боксер. Если Усик будет еще в ринге во второй половине боя, то думаю, что мы увидим, как после финального гонга поднимают его руку. Я считаю, что Усик перебоксирует Джошуа».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.