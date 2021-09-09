Уоррингтон намерен провести промежуточный перед третьим боем с Ларой
Уорринтон: «Не знаю, будет ли меня преследовать призрак Лары»
Британец с нетерпением ожидает третьего поединка с чемпионом мира
9 сентября 20:21
Джош Уоррингтон / Фото - thetimes.co.ukЭкс-чемпион мира в полулегком дивизионе британец Джош Уоррингтон (30-1-1, 7 КО) поделился эмоциями после третьего поединка с мексиканцем Маурисио Ларой (22-2-1, 16 KO).
Цитирует Уоррингтона BoxingScene.
«Я немного псих и не знаю, будет ли меня преследовать призрак Маурисио Лары. Мне 30 лет, и я отсутствовал семь месяцев. Я предполагал, что к настоящему времени я буду единым чемпионом, поставив галочку в Америке и имея денег в банке. Пандемия и попадание в подбородок означали, что этого не случилось, хотя я хочу победить его. Но я просто не могу ждать слишком долго».
Напомним, в феврале этого года Лара нокаутировал Уоррингтона. Второй поединок Уоррингтона и Лары завершился технической ничьей во втором раунде после рассечения у мексиканца.
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