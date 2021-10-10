Фьюри вдвое перестрелял Уайлдера. Статистика ударов боя
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
«Цыганский король» досрочно остановил соперника в 11-м раунде
08:30
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.
Видео нокаута:Напомним, в четвертом раунде Фьюри дважды был на грани поражения, однако в ходе дальнейшего боя сумел вернуть «должок» Уайлдеру.
Накануне были опубликованы судейские записки боя Фьюри – Уайлдер.