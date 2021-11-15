Уровень Стефа Карри. Василий Ломаченко показал, что ему место в НБА

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Василий оказался хорошим исполнителем дальних бросков
10:39
Василий Ломаченко / Фото: Инстагнрам
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко
(15-2, 11 КО) показал как хорошо исполняет дальние броски в баскетбольное кольцо.
Напомним, на 11 декабря запланирован поединок Ломаченко против бывшего чемпиона легкого веса Ричарда Комми.
Ранее стало известно, что в спаррингах самые большие проблемы Ломаченко создал Шакур Стивенсон.
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