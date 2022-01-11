Эпатажный украинец раскритиковал Усика – предложил драться с Ломаченко и напомнил, как его «пиз****л» легковес
Усик: «Бокс – это не моя жизнь»
Украинский чемпион недоволен, что из-за коронавируса он стал редко проводить бои
10 января 21:53
Александр Усик / Фото: Facebook
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) посетовал на отсутствие практики из-за пандемии коронавируса:
Как мы знаем, пандемия по всему мира чуть-чуть остановила спортивные мероприятия, да вообще все мероприятия. Обычно мы проводили три поединка в год, когда два. А тут раз в год боксируешь. Это очень сложно, ведь нет боевой практики. Тренировки это другое.
Бокс – это не моя жизнь. Это просто часть моей жизни. То, что я люблю, что меня стимулирует, сделало тем, кем я есть. Понятно, что это большая часть, но, моя жизнь – это Иисус.
Напомним, что очередной выпад в сторону Усика совершил одиозный украинский боксер.