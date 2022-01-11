Усик: «Бокс – это не моя жизнь»

Александр Усик / Фото: Facebook

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) посетовал на отсутствие практики из-за пандемии коронавируса:



Бокс – это не моя жизнь. Это просто часть моей жизни. То, что я люблю, что меня стимулирует, сделало тем, кем я есть. Понятно, что это большая часть, но, моя жизнь – это Иисус.