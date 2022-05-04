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Усик: «Братья Кличко поддержали мое решение покинуть Украину»
Лидер хэвивейта продолжает подготовку к реваншу с Джошуа
10:25
Александр Усик / Фото - ruptly.tvЧемпион WBA, WBO, IBO та IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Blockasset рассказал о поддержке Виталия и Владимира Кличко относительно его решения покинуть территорию Украины.
«Я разговаривал лично с Виталием Владимировичем. Они меня поддержали в том, что я принял такое решение. Еще будучи там, я с ним разговаривал».
«Он спрашивал, как дела, как обстановка, в каком месте я нахожусь и все такое. Он просто интересовался, где я, как я, в безопасности или не в безопасности. Но оба поддержали мое решение».
Напомним, что после начала вторжения войск РФ Усик записался в тероборону Киева, однако позже покинул территорию страны для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. Ныне украинец проходит подготовку ко второму поединку с британцем.
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