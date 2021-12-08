Усик: «Часто жизнь дает какие-то уроки, но не все из них мы видим вовремя»

Александр Усик / фото - Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Parimatch рассказал о главных жизненных уроках и о том, как они повлияли на него.

Часто жизнь дает какие-то уроки, но мы их часто не видим. И я не могу сказать, что это плохо, потому что по протяжению времени оказывается, что то, что я сделал оказалось, что там, где я ошибся, там, где меня, можно сказать, жизненная сила, обратка, встрепенула, на протяжении времени я понял, что это нужная была «трепка», чтоб я поменял что-то в своей голове.

Наверное, это непонимание того, что мне говорил отец. И я это игнорировал, протестовал и специально не делал, но жизнь поставила все на места. Нужно прислушиваться к тому, что говорят родители, потому что они делают это не потому, что они так хотят, а потому, что они были там, где мы еще нет».