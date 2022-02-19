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«Усик даже не слышит, что он говорит». Климас – об оскорблениях Фьюри в адрес украинца

Менеджер Александра прокомментировал трешток от «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
17:49
«Усик даже не слышит, что он говорит». Климас – об оскорблениях Фьюри в адрес украинца
Эгис Климас / фото - К2

Эгис Климас, менеджер лидера хэвивейта Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу USACHEV TV прокомментировал недавние оскорбления в адрес своего подопечного, которые поступали со стороны чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Вопрос о поведении Фьюри. Вы, как представитель Саши, как реагируете? Как Саша сам реагирует? Когда тебя публично бомжарой называют, это, наверное, не очень приятно?

Я думаю, что Саша даже не слышит, что он говорит. То же самое, если вспомните, когда у нас была пресс-конференция с Тони Беллью. Тони пять минут говорил, что Саша никогда не видел такого удара как у него, что Саша не сможет его вырубит… Спросили у Усика о его высказываниях. Он так посмотрел и говорит: «Он шутит». И все.

Напомним, Тайсон Фьюри назвал два варианта завершения реванша Усик – Джошуа.

Михаил Рыбак
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Александр Усик Тайсон Фьюри

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