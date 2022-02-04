Усик дебютировал в футболе и помог своей команде победить

«Полесье» обыграло «Верес»

Фото: ФК Полессье

«Полесье» в товарищеском матче Winter Cup-2022 обыграло «Верес».

Правда, главой вывеской стала не подготовка обеих команд к второй половине сезона, а дебют в футболе чемпиона мира в супертяжелом весе WBO, WBA и IBF Александра Усика в составе «Полесье».

Боксер все же появился на поле, выйдя на замену на 77-й минуте матча. Он отыграл на позиции нападающего.

Ожидалось, что против него будет играть Дмитрий Поворознюк, но он так и не появился на поле.

Перед этим Александр провел пару тренировок с житомирской командой. Гол он не забил, но отыграл в победном матче своей команды.

Winter Cup-2022:

«Полесье» - «Верес» 2:1



Голы: Шастал, 31, Янаков, 69 - Гоначаренко, 10 (пен.)

«Полесье»: Бубенцов, Батагов, Гитченко, Нестеров, Шаповал, Морозко (Чередниченко 70), Бабенко (Огиря 70), Козак (Волынец 87), Шастал (Янаков 46), Грицук (Кисленко 46), Будковский (Усик 76)



«Верес»: Когут, Маргарян, Гончаренко, Мирошник (Махнев 80), Солдат, Петько (Крейда 46), Кучеров, Г. Пасич (Гечев 80), Є. Пасич (Кобак 37, Шетсаков 80), Дахновский (Панасенко 46), Гайдучик (Сергийчук 46)