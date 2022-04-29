Усик держит в секрете место подготовки к реваншу с Джошуа

Свежий видеоролик с участием украинского супертяжа

Александр Усик

В сети появилось видео, на котором обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) учит своего сына правильно колоть дрова. Видимо, супертяж сейчас находится не в Дубай, куда он отправился несколькими неделями ранее. Ведь судя по прическе Усика, ролик свежий, а окружающая его природа мало напоминает ОАЭ.



