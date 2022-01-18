Усик: «Два года назад, еще до пандемии был в Крыму»

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал о своем отношении к Крыму.



Мои воспоминания о Крыме? Мой район, Евпатория, мы садились на электричку и ехали в Евпаторию, также Алушта, «Спартак» – это олимпийская тренировочная база, на которой было крайне круто, по 3 недели. Мне было 17-18 было, ну до 24-х лет пока я боксировал в аматорах.

Я очень обожаю Крым – это сторона Мангуп, Чуфут-Кале – я облазил их полностью. Мы жили в казематах. Это был старый Крым. Я в Крыму жил в разных районах – Маршала Жукова, ГРЭС, Ракетная и т.д. С Маршала Жукова – это самая высокая точка Крыма, мы пешком шли на вокзал, это минут 30, садились на ночную электричку.

Ехали в сторону Севастополя, на станции «Сирень» выходили и пешком шли на Мангуп в ночь. Это круто в ночь. В 11 ночи мы приезжали на эту Сирень, а идти туда 2-3 часа. Там не было телефонов и ничего. Два года назад мы повторили, конечно не такой маршрут. Мы забежали на Ай-Петри, спустились и поднялись на Мангуп.

Много есть ребят, с которыми я общаюсь до сих пор. Они живут в Симферополе.

Я приезжаю туда просто на море, отдыхать. Сложно с границами, просто я устал. На границах кошмарят. Просто кошмарят. Куда едете? Зачем? А сколько вы там будете? Это Крымская границы, а они ведь знают меня.

Это крымская граница. На нашей украинской границе все великолепно, никаких проблем. Проверили – мы поехали.

А на крымской бывает и очередь большая. Просто подурачится и покошамарить Куда едете? Зачем? Они ведь знают меня.

Я крымских людей воспринимаю солнечными, лучезарными, такими пофигистами. Потеряли, мы это потеряли. Я тоже как крымчанин. Нет такой свободы, какая была».